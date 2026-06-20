 زيلينسكي يحذر من هجمات روسية واسعة النطاق.. ويحث المواطنين على توخي الحذر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يحذر من هجمات روسية واسعة النطاق.. ويحث المواطنين على توخي الحذر

كييف - (د ب أ)
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 10:37 م

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، من أن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة واسعة النطاق، وحث المواطنين على اتخاذ التدابير الوقائية.

وفي كلمته المصورة الموجهة للشعب الأوكراني، أشار زيلينسكي، إلى الضربات التي استهدفت مدينتي دنيبرو وزابوريجيا قبل ساعات، قائلا إن موسكو يبدو أنها تستعد لمزيد من الهجمات خلال الليل.

وقال زيلينسكي: "أرجوكم، اعتنوا بأنفسكم جيداً".

وأضاف: "الروس لا يوقفون الحرب، رغم أن جميع المقترحات للقيام بذلك ملموسة وواقعية".

وتابع زيلينسكي، أن مقترح كييف بإجراء محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا، والذي يحظى بدعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا، لا يزال مطروحا على الطاولة، لكنه أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الانخراط في الدبلوماسية.

 

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