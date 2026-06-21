أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط على بعد 2000 كيلومتر داخل العمق الروسي

استهدفت أوكرانيا، مصفاة تيومين للنفط في منطقة الأورال الروسية، على بعد حوالي 2000 كيلومتر (1240 ميلا) من الحدود الأوكرانية، في توسيع لحملة كييف ضد البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وقال حاكم منطقة تيومين ألكسندر مور، في منشور على تطبيق تليجرام، إن فرق الطوارئ تعمل في موقع المصفاة حيث سقط حطام، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المنشأة لم تتضرر وأنه تم إجلاء الموظفين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد مصفاة تيومين واحدة من أكبر مصانع تكرير النفط المملوكة للقطاع الخاص في روسيا، حيث يمكنها معالجة حوالي 151 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتعتبر موردا مهما للوقود للسوق المحلية.