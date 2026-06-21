مقتل أربعة أشخاص في غارة روسية على زابوريجيا الأوكرانية

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أفادت السلطات الإقليمية الأوكرانية، اليوم السبت، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وذكر الحاكم العسكري للمنطقة إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليجرام، أن تسع قنابل جوية ضربت وسط المدينة.

ويخشى عمال الإنقاذ من وجود ضحايا آخرين قد يكونون عالقين تحت أنقاض أحد المباني المدمرة.

وفي وقت سابق، شنت روسيا، هجمات على منطقة دنيبرو باستخدام عدد من الطائرات المسيرة القتالية والمدفعية بعيدة المدى، وفقا للحاكم العسكري للمنطقة، أولكساندر هانشا.

وقال هانشا، إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا في ضربات طالت أجزاء مختلفة من المنطقة، ناشراً صورا تظهر اندلاع حرائق وفرق الإطفاء وهي تعمل على إخمادها.