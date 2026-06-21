وليد صلاح الدين: لم يحدث في تاريخ الأهلي فوارق مالية بهذا الشكل

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، وكشف كواليس عدد من الملفات الخاصة بالفريق، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت" مع الإعلامي سيف زاهر.

وقال وليد صلاح الدين مع سيف زاهر على قناة اون سبورت: "أنا مدين للنادي الأهلي على مدار السنين، وكان يجب أن أرد للأهلي هذا الدين، وما يغضبني فقط هو أنني كنت أريد تقديم شيء أفضل، وأن أشارك في تحقيق عدد من البطولات مع الفريق".

وأضاف : "المدير الفني تم توفير لبن العصفور له، ولكن لم يحدث في تاريخ الأهلي أن يكون هناك فوارق مالية كبيرة جدًا بين اللاعبين.. هي سنة استثنائية من النادي الأهلي، وحاليًا هناك إجراءات بتتاخد في الأبواب المغلقة لتصحيح الوضع".

وتابع: "موسم الأهلي الماضي كان موسم كارثي، وهذا حكمة من الله.. ليس معنى أنك تمتلك أفضل اللاعبين، أنك ستفوز.. هناك عوامل أخرى أهم من إنك تكون الأفضل".

وأوضح: "لم تُكلفني الإدارة بملف تجديد عقود اللاعبين، بل اقتصر دوري على استطلاع آرائهم فقط، مثل أحمد نبيل كوكا، وأليو ديانج، وحسين الشحات، وكانت طلبات بعض اللاعبين مبالغًا فيها، والفجوة كانت كبيرة بين العرض المالي وطلباتهم".

وأردف: "حتى أنني قلت لمصطفى شوبير مازحًا: إن جلسنا للتفاوض للتجديد ستعذبني، فأجابني ضاحكًا: نعم، رغم أن المتبقي في عقده عام كامل".

وأتم حديثه قائلًا: "كنت أتمنى تحقيق نتائج وعروض أفضل مما قدمناه، وأتمنى التوفيق لوائل جمعة في مهمته".