بريطانيا تختبر أسلحة بعيدة المدى جديدة وتأمل في إرسالها إلى أوكرانيا

اختبرت بريطانيا، أسلحة هجومية جديدة بعيدة المدى، تأمل الحكومة في إمكانية تسليمها إلى أوكرانيا في غضون أشهر، وذلك كجزء من جهود تهدف إلى إنتاج ذخائر أسرع وأقل تكلفة من صواريخ ستورم شادو وغيرها.

وجرى إطلاق هذه الأنظمة الجديدة، القادرة على إصابة أهداف على بعد 500 كيلومتر على الأقل، وحمل رؤوس حربية لا يقل وزنها عن 225 كيلوجراما، في ميدان تجارب بجزر هبريدس، مع إجراء تجارب إضافية في المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد تحدت الشركات المحلية لتطوير أسلحة هجومية بعيدة المدى بسرعة تزيد عن 600 كيلومتر في الساعة، وبتكلفة إنتاج للوحدة الواحدة تبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني، مع القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 20 سلاحا شهريا في غضون أشهر من تلقي طلب الإنتاج.