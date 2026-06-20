ألمانيا: مئات يشاركون في فعالية سباحة احتجاجا على حظر السباحة في نهر شبريه

شارك عدة مئات من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين، في مظاهرة سباحة جماعية احتجاجا على الحظر الشامل المفروض على السباحة في نهر "شبريه".

وقال متحدث باسم جمعية "فلوسباد برلين" -الاستحمام في النهر في برلين-، إن 500 شخص سبحوا في المياه، إلى جانبر 500 شخص آخرين تظاهروا على ضفاف النهر.

ومع انتصاف نهار اليوم السبت، وفي ظل طقس صيفي حار، نزل السباحون والسباحات إلى مياه قناة نهر "شبريه" عند ساحة "شينكل بلاتس" في وسط برلين.

وكان من بين المشاركين أيضًا شتيفن كراخ مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لرئاسة حكومة ولاية برلين في انتخابات مجلس برلمان الولاية المقررة في سبتمبر المقبل.

وانضم كراخ، بدوره إلى المتظاهرين مرتدياً ملابس السباحة.

وترفع الجمعية شعار: "صوّتوا ضد حظر السباحة المستمر منذ 101 عام".

فمنذ 20 مايو 1925 لم تعد السباحة مسموحة في الجزء الحضري من نهر "شبريه" داخل برلين، وكان السبب في ذلك آنذاك تزايد تلوث النهر وما ارتبط به من مخاطر صحية.

وتطالب الجمعية، الآن بإنشاء موقع تجريبي للسباحة، على أن تتبعه مواقع أخرى لاحقًا.

وتستند في ذلك إلى أن جودة المياه جيدة بما يكفي للسباحة الآمنة خلال أكثر من 80 في المئة من الأوقات.

وبموجب لائحة المياه المخصصة للسباحة، تبقى السباحة في نهر "شبريه" وسط برلين محظورة بالكامل.

ولا ترى حكومة الولاية حاليًا أي مبرر لتغيير هذا الوضع أو السماح باستثناءات، إذ قد تتدهور جودة المياه بسرعة، على سبيل المثال، بعد هطول أمطار رعدية.