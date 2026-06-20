آلاف المواطنين الألمان يشاركون في أول يوم في فعالية الأبواب المفتوحة للمقار الحكومية

استغل عدد كبير من المواطنين الألمان، اليوم الأول من فعاليات "الأبواب المفتوحة" التي تنظمهما الحكومة الألمانية في مقارها في برلين على مدار يومين للاطلاع عن قرب على كواليس العمل السياسي.

وذكر المكتب الصحفي والإعلامي للحكومة الاتحادية، في بيان صدر في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم السبت، أن "آلاف الزوار" شاركوا في الفعالية.

وأضاف: "في ظل طقس صيفي دافئ، فضّل كثير من المواطنات والمواطنين السياسة على الذهاب إلى البحيرات المخصصة للسباحة".

وقدم ديوان المستشارية الاتحادية وعدد من الوزارات، برنامجا شاملا تضمن عقد حلقات نقاش ومقابلات وفعاليات مختلفة.

وسيكون بإمكان الزوار غدا الأحد أيضاً لقاء أعضاء الحكومة مباشرة.

وأوضح المكتب الصحفي للحكومة، أن الوزراء والوزيرات يتطلعون إلى التحاور المباشر مع المواطنين.

ولفت المكتب الصحفي للحكومة، إلى أن من المقرر أن يظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس على المسرح في مقر المستشارية الاتحادية غدا عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

كما أشار المكتب، إلى توفر العديد من الوسائل التي تتيح للزوار التخفيف من حرارة الطقس خلال الفعالية.