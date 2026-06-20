اليمن: مقتل ضابط بمواجهات ضد الحوثيين في تعز

أعلن الجيش اليمني الحكومي، اليوم السبت، مقتل أحد ضباطه في مواجهات ضد مسلحي جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ارتقى البطل ملازم ثانٍ أيمن عبد الله قائد شهيدا مجيدا في جبهة الضباب غربي المحافظة، وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس ذوداً عن كرامة تعز، وتصديا لميليشيا الحوثي الإرهابية"، على حد قولهم.

وأشار البيان، إلى أن الضابط أحد منتسبي قوات اللواء 17 مشاة ومن مقاتلي جبهة الضباب، وأنه سقط أثناء تصديه لهجوم حوثي على قوات الجيش.

وتأتي هذه المواجهات وسط مخاوف من اشتعال المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين رغم استمرار حالة التهدئة النسبية بين الجانبين منذ عام 2022، وسط مساعٍ أممية ودولية لتسوية النزاع عبر المفاوضات.