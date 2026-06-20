رئيس وزراء العراق يجري تغييرات واسعة في قيادات الأجهزة الأمنية وهيئة الاستثمار

أعلن رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، عن تكليف قاسم حسن العبودي بمهام مستشار الأمن القومي العراقي بدلاً من قاسم الأعرجي، وباسم محمد البدري رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدلاً من الرئيس السابق عبد الكريم عبد فاضل حسين البصري.

وحسب بيان للحكومة العراقية، فقد شدد الزيدي خلال رعايته اليوم مراسم الاستلام والتسليم بين القيادات الجديدة "على أهمية المضي في الأداء المهني والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، ومواصلة تلبية المهام المناطة بالمستشارية، بما يعزز مستوى الأمن والاستقرار، ويدعم القدرات الأمنية لجميع الأجهزة والتشكيلات المعنية".

ودعا إلى ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية، والبرامج الخاصة التي تعزز من استقلال القرار الأمني العراقي وتدعم سيادة البلاد.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن رئيس الحكومة العراقية أجرى تغييرات في عدد من المناصب، من بينها تكليف نزار ناصر بمنصب محافظ البنك المركزي العراقي بدلاً من المحافظ السابق علي العلاق، وإسناد منصب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى علي الياسري بدلاً من الرئيس السابق حيدر مكية، فضلاً عن تغييرات أخرى طالت قيادات أمنية أخرى.