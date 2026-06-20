إيران تستأنف تحميل النفط من جزيرة خرج بعد رفع الحصار الأمريكي

استأنفت إيران تحميل النفط الخام من مركز تصدير النفط الرئيسي في جزيرة خرج ، بعد توقف دام نحو ستة أسابيع، وذلك في أعقاب رفع الحصار الذي كانت تفرضه البحرية الأمريكية على موانئها.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجود ثلاث ناقلات نفط عملاقة، تبلغ قدرة كل منها نحو مليوني برميل من النفط الخام، راسية في محطة سي آيلاند غربي جزيرة خرج.

وتعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على أن إيران تمضي قدما في تحميل وتصدير ملايين البراميل من نفطها الخام، مع فتح خطوط الإمداد بفضل اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة.

وأظهرت صورة التقطها قمر "سنتينل-2" التابع للاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من اليوم السبت ناقلتين راسيتين بالفعل، بينما كانت الثالثة تقترب من الرصيف.

وفي المقابل، أظهرت صورة مماثلة من قمر "سنتينل-1" أمس الجمعة أن الأرصفة كانت خالية.

يذكر أنه خلال الفترة منذ 6 مايو الماضي، لم يُرصد سوى ناقلة عملاقة واحدة راسية في أي من رصيفي الجزيرة، وذلك من خلال صور الأقمار الاصطناعية التي غطت 27 يوما من أصل 44 يوما.