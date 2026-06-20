نور محفوظ تحصد ذهبية بطولة البحر المتوسط للكاراتيه

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توجت البطلة المصرية نور محفوظ صديق بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه، المقامة بمدينة الإسكندرية.

وحققت نور محفوظ اللقب بعد سلسلة من الانتصارات المميزة على منافسات من تركيا واليونان ومالطا وكوسوفو وقبرص، لتعتلي صدارة البطولة.

وانطلقت منافسات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 يوم 18 يونيو الجاري، والتي تستضيفها مصر على صالة نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، بمشاركة 15 دولة تمثل نخبة منتخبات وأبطال الكاراتيه في منطقة البحر المتوسط.

وشهدت منافسات اليوم الأول حضور ومتابعة محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، إلى جانب بشير الشريف رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه، ومحيي الدين أحمد أمين صندوق اتحاد البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه، وسامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه.