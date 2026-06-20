وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السعودي والتركي ومستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأزمات الإقليمية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، اجتماعًا رباعيًا ضم الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع شهد تبادلًا معمقًا للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، حيث جرى تناول الملف الإيراني في ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة المهمة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها، ودفع العملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد كذلك تناول مستجدات القضية الفلسطينية، لا سيما التطورات في قطاع غزة، فضلًا عن الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في القارة.