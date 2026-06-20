تحذيرات من موجة حر شديدة في جراند كانيون بعد وفاة 3 متسلقين وحرائق غابات في أريزونا

حذرت السلطات الأمريكية زوار منتزه جراند كانيون الوطني، من موجة حر شديدة ستضرب الوجهة السياحية الشهيرة مطلع الأسبوع المقبل، بعد ارتفاع في الحوادث المرتبطة بالحرارة داخل الوادي الداخلي، بما في ذلك وفاة ثلاثة متسلقين.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، تحذيرا من موجة حر شديدة في جراند كانيون بدءا من ظهر الاثنين حتى الثلاثاء، متوقعةً أن تصل درجات الحرارة إلى 110 درجات فهرنهايت (43 درجة مئوية) أو تتجاوزها في منطقة "فانتوم رانش" المنخفضة الارتفاع.

وقالت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية، في بيان هذا الأسبوع، عقب "تزايد الحوادث المرتبطة بالحرارة"، إن المتنزهين يتم نصحهم بشدة بتجنب المشي في منتصف النهار.

وكان تحذير من موجة حر شديدة قد ساريا في 16 يونيو عندما عُثر على متسلقين "67 و68 عاما" ميتين على مسار "نورث كايباب"، الذي تصفه هيئة المتنزهات الوطنية بأنه الأصعب بين المسارات الرئيسية داخل الوادي. وقالت الهيئة إنهما يبدو أنهما توفيا نتيجة أعراض مرتبطة بالحرارة.

وتوفي شخص ثالث "72 عاما" في 12 يونيو على طول مسار "ساوث كايباب" بعد إصابته بوعكة صحية بسبب الحرارة، بحسب الهيئة.

وعلى بعد نحو 90 ميلا (145 كيلومترا) جنوبا، تم إجلاء الزوار والسكان من منطقة "أوك كريك كانيون" مساء الجمعة، بينما كانت حرائق غابات تلتهم مئات الأفدنة شمال مدينة سيدونا في أريزونا.