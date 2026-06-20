 رئيسة وزراء إيطاليا لترامب: شعبيتي ليست من شأنك

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الانتقادات لليوم الثاني على التوالي في خلاف غير مسبوق بين زعيمي البلدين.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، واصل ترامب، الإصرار، كما فعل أمس الجمعة، على أن ميلوني طلبت منه مرارا التقاط صورة خلال قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع، لكنه رفض لأن إيطاليا لم تساعد الولايات المتحدة في حملة القصف ضد إيران، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب: "الآن، بعد أن هزمت الولايات المتحدة إيران عسكريا، تريد أن تصبح صديقة مجددا من أجل رفع أرقام شعبيتها لكن لا... شكرا".

وردت ميلوني بسرعة في منشور على إنستجرام اليوم السبت، قائلة إن "الهجمات المستمرة وغير المبررة لا معنى لها".



وأضافت: "إيطاليا تبقى دولة ذات سيادة.. على أي حال، شعبيتي ليست من شأنك.. أقترح أن تركز على شعبيتك أنت".