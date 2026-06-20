قصف روسي يستهدف خاركيف وسومي يسفر عن قتلى وجرحى بينهم طفل في أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، إن قنابل روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة تسعة آخرين، بينهم طفل "6 سنوات".

وقال عمدة خاركيف إيهور تيريخوف، عبر تليجرام، إن جثة انتُشلت من تحت الأنقاض بعد ساعات من الهجوم.

وأضاف أن القنابل ضربت المبنى السكني منخفض الارتفاع في منطقة خولودنوهيرسكي بمدينة خاركيف خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية أوليه سينيهوبوف، إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص أصيبوا، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى.

وفي مكان آخر من خاركيف، استهدفت طائرة مسيّرة روسية سيارة مدنية مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة المرأة التي كانت تقود السيارة، بحسب سينيهوبوف.

وفي وقت لاحق من اليوم السبت، أطلقت روسيا، مجددا قنابل موجهة على أوكرانيا، مستهدفة أطراف مدينة سومي الشمالية، وفقا لرئيس الإدارة المحلية أوليه جريجوروف.

وأفاد عبر تليجرام، بأن الهجمات أسفرت عن مقتل مدني وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 20 منزلا خاصا.

ولم تصدر موسكو أي اعتراف أو تعليق فوري بشأن هذه الهجمات.