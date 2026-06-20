إندونيسيا: ثوران بركاني يتسبب في إصابة عامل بحروق خطيرة

أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية في إندونيسيا، بأن ثوران بركان جبل سيميرو الواقع في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا اليوم السبت تسبب في إصابة عامل في تعدين الرمال بحروق خطيرة، بعد تعرضه لمواد بركانية شديدة الحرارة.

وصرح المراقب في مركز علم البراكين والحد من المخاطر الجيولوجية الإندونيسي مقدس سفيان، بأن الثوران استمر حوالي أربع دقائق، وأنتج تدفقات بركانية فتاتية، وهي عبارة عن انهيارات سريعة الحركة مكونة من غازات ساخنة ورماد وقطع صخرية من قمة البركان.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العامل المصاب، ويدعى فيري إيراوان "33 عاما"، أصيب بحروق غطت حوالي 80% من جسده، وتم إدخاله إلى المستشفى لتلقي رعاية مركزة.

ونقل موقع ديتيك عن شقيق المصاب أريس سوسانتو، قوله إن "إيراوان وعددا من زملائه كانوا يجمعون رمالا بركانية تراكمت نتيجة ثورانات سابقة، عندما انهارت فجأة كتلة من المواد البركانية غير المستقرة في مجرى نهر".