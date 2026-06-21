سموتريتش: إسرائيل ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها بلبنان لسنوات مقبلة

- الوزير الإسرائيلى: الحدود المرسومة بموجب اتفاقية سايكس بيكو لعام ١٩١٦ غير منطقية

تعهد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن تبقى إسرائيل في المناطق التي تسيطر عليها داخل لبنان لسنوات مقبلة، مؤكدا أنها لن تنسحب منها حتى في حال صدور طلب أمريكي صريح بذلك.

وفي مقابلة مع صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية، قال سموتريتش إنه "يقدر عدم صدور مثل هذا الطلب الأمريكي أساسا، لأن الأمريكيين يفهمون خطوطنا الحمراء"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبسؤاله عما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان لسنوات، أجاب الوزير اليميني المتطرف: "نعم، وأقول ذلك بصفتي شخصا يشارك حاليا في المفاوضات المتعلقة بإدارة ميزانية الدفاع للعقد المقبل".

وحول ما إذا كان ينبغي لإسرائيل إقامة مواقع عسكرية وقواعد كاملة داخل ما تسميها "المنطقة الأمنية" في لبنان، رد قائلا: "كل شيء، بالتأكيد. نحن هناك حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وأعتقد أيضا بعد ذلك، لأننا نحتاج إلى حدود يمكن الدفاع عنها".

واعتبر سموتريتش أن الحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 غير منطقية، ولم تراعِ الطبيعة الجغرافية وتضاريس المنطقة.

وأكد الوزير الإسرائيلي أنه "ما دام لم يتم نزع سلاح حزب الله، فلن نتحرك مليمترا واحدا. هذا هو موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وموقفي أيضا، ونحن مصممون على التمسك به".