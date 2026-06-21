خبير أمريكي: واشنطن وطهران لديهما مصلحة مشتركة في مواصلة المحادثات رغم الانتهاكات

قال سينا أزودي، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن إن الولايات المتحدة وإيران أرسلتا مسئولين رفيعي المستوى إلى سويسرا لإجراء محادثات رغم مزاعم انتهاكات من كلا الجانبين (لمذكرة التفاهم)، لأنهما تتشاركان "مصلحة راسخة" في إنهاء الصراع.

وذكر أزودي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تمثل قضية مهمة بالنسبة لإيران، بينما قد تفسر الولايات المتحدة تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم.

وأوضح أزودي: "بالنسبة للطرفين، فإن إنهاء هذا الصراع، أو بالأحرى هذه الحرب الاختيارية، يمثل مصلحة راسخة".

وأضاف أن طهران قد ترغب أيضا في "اختبار ومعرفة" ما إذا كانت واشنطن ستكون قادرة على كبح جماح إسرائيل وإنهاء الأعمال العدائية في لبنان.

وتابع: "إنهم يأملون من خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، في دفع الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على الإسرائيليين من أجل التوقف".

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وفقا لما أعلنه مكتبه.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأفاد دبلوماسي مطلع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن لبنان على جدول المحادثات الأمريكية الإيرانية، وستكون أول ملف يُناقش خلال الاجتماعات.

وقال دي فانس قبل توجهه إلى سويسرا إن أحد أولويات واشنطن يتمثل في إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تعرض مجددا لقصف صاروخي إسرائيلي.

من جهته، قال مسئول إيراني إن إنهاء الصراع في لبنان "يمثل البند الأكثر أهمية على جدول أعمال الوفد الإيراني" خلال المحادثات.