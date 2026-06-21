تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الأحد، إلى عدد من المواجهات المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026، بالتزامن مع الجولة الختامية من منافسات الدوري المغربي.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام نظيره الإسباني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله "الأخضر" لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله مع أوروجواي بنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية، بينما يدخل المنتخب الإسباني المباراة بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام كاب فيردي.

وفي المجموعة السابعة، يلتقي منتخب بلجيكا مع إيران في مواجهة لا تقل أهمية، بعدما استهل المنتخبان مشوارهما بالتعادل؛ حيث تعادلت بلجيكا مع مصر بهدف لمثله، فيما انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2.

كما يترقب المنتخب المصري مواجهة مهمة أمام نيوزيلندا فجر الإثنين ضمن الجولة الثانية، أملاً في تحقيق فوزه الأول بمشواره في كأس العالم 2026، بعد التعادل الإيجابي أمام بلجيكا في الجولة الأولى.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

إسبانيا X السعودية – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Max 1

بلجيكا X إيران – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Max 2

أوروجواي X الرأس الأخضر – الساعة 1 صباحا على قناة beIN Sports Max 1

نيوزيلندا X مصر – الساعة 4 صباحا على قناة beIN Sports Max 2