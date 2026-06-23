اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية في منطقة الهرم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اصطدمت سيارة نقل بكوبري الرماية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور محل البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة والفحص، أن سيارة نقل، اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أدى لاصطدامها بكوبري الرماية، وتم إزالة آثار الحادث، وفحص تراخيص السيارة، واستجواب السائق لكشف ملابسات الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.