انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالتربية الدينية والوطنية

تنظيم اللجان الامتحانية على نظام المجمعات لأول مرة هذا العام

التعليم تحذر من حمل الطلاب للموبايل حتى لو كان مغلقا

تنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2026، ويؤدي الامتحانات هذا العام ٩٢١ ألفا و٧٠٩ طلاب بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم ٣٤٠٣ طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى ٩١٨ ألفا و٣٠٦ طلاب.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهما من المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب.

ويتم تنظيم اللجان الامتحانية على نظام المجمعات، والمطبق لأول مرة، والتى ستضم عددا من لجان الامتحانات بداخلها بما يحقق مزيدا من الانضباط والتنظيم، ويؤدي إلى تقليل عدد اللجان، بما يسهم على إحكام السيطرة والمتابعة الدقيقة داخل اللجان الامتحانية.

ويبلغ عدد المجمعات الامتحانية 613 مجمعا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مقارنة بـ2150 لجنة خلال العام الماضي.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من حمل الموبايل باللجان حتي لو كان مغلقا، وأكدت أن كل من يحاول الغش باستخدام أي وسيلة من وسائل الغش (إلكترونية أو ورقية) أو يرتكب أي فعل من شأنه الإخلال بالامتحان يعرض نفسه لإلغاء الامتحان تطبيقاً للقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقاً لأحكام القانون (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويجب عليك الاطلاع على القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأصدرت الوزارة تعليمات لطلاب الثانوية العامة للالتزام بها طوال فترة الامتحانات، وتم طبعها على رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

وجاءت هذه التعليمات كالتالي: إذا تأخر الطالب عن موعد بدء الامتحان في أية مادة مدة لا تزيد على (١٥) دقيقة يسمح له بدخول الامتحان، وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح له بدخول الامتحان في هذه المادة فقط، إحضار الأدوات اللازمة للامتحان، إذ لا يصرف للطالب إلا كراسة الأسئلة + ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية + كتاب المفاهيم، التأكد من اسم المادة على كراسة الأسئلة والبابل شيت والأسئلة المقالية وعدد أوراق كراسة الأسئلة.

وأضافت التعليمات كتابة البيانات بكراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة، يحظر كتابة اسم الطالب أو رقم جلوسه في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وكذلك ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، إجابة الأسئلة المقالية يجب أن تكون بالورقة المقالية وفي المكان المخصص لذلك ولن يعتد بالإجابات الموجودة خلف ورقة الإجابة.

ويتم تسليم كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكذلك كتاب المفاهيم إلى الملاحظ في نهاية الزمن المحدد للامتحان، ممنوع منعاً باتاً الدخول إلى مقر الامتحان بأي كراسات أو مذكرات أو هاتف محمول أو تابلت أو أي أجهزة تساعد على الغش، لا يسمح بخروج الطالب من الامتحان إلا بعد انتهاء الزمن المقرر لامتحان أي مادة.