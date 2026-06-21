• المجلس الوطني لمسلمي كندا: الهجوم على الإمام غير مقبول، ويكشف بوضوح الخطر الذي يشكله تصاعد العداء للمسلمين يوميا على المجتمعات

تعرض إمام مسجد في كندا لاعتداء معاد للمسلمين، وجرى توقيف المشتبه به، الذي صرخ في وجه الإمام قائلا: "عد إلى بلدك".

وأفاد المجلس الوطني لمسلمي كندا في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك، السبت، أن الإمام "الشيخ إبراهيم" كان داخل سيارته المتوقفة بالقرب من المسجد الواقع في مدينة فيكتوريا بولاية كولومبيا البريطانية، عندما تم فتح بابها بالقوة.

وأوضح أن المعتدي تلفظ بعبارات معادية للمسلمين وصرخ في وجه الإمام: "عد إلى بلدك".

وأكد البيان أن الهجوم على الإمام غير مقبول، مشيرا إلى أنه يكشف بوضوح الخطر الذي يشكله تصاعد العداء للمسلمين يوميا على المجتمعات.

وشدد على أنه لا يمكن التسامح مع حوادث مماثلة تتكرر بوتيرة مقلقة، داعيا المسؤولين إلى الوقوف في وجه هذا العنف واتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة معاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا).

كما أشار البيان إلى التواصل مع الجهات المعنية بشأن الحادثة، وأن الشرطة أوقفت المشتبه به.