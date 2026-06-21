 رئيس وزراء التشيك: بدء تطبيق حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية في سبتمبر 2027 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء التشيك: بدء تطبيق حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية في سبتمبر 2027

براغ - (د ب ا)
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 1:16 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 1:16 م

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن القواعد الجديدة الحاكمة لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس ستدخل حيز التنفيذ ابتدء من سبتمبر 2027.

وقد أدلى بهذا التصريح في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.

ونقلت إذاعة براغ عن بابيش القول إنه هو ووزير التعليم روبرت بلاج اتفقا على مشروع قانون بهذا الشأن. وكان قد قال الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سيتضمن حظرا على استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.

وأضاف أن الحظر سيطبق على جميع الأطفال في الأعمار التي يكون فيها الحضور المدرسي إلزاميا.

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