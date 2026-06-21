وزيرة الإسكان: رصد ميداني للتعامل الفوري مع أي مخالفة بالمدن الجديدة

شددت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي على استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني للتعامل الفوري مع أي مخالفة بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضافت المنشاوي، في بيان الأحد، أن أجهزة المدن تعمل وفق خطة متكاملة تعتمد على المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سرعة إزالة المخالفات في مهدها، وحماية الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات التنمية العمرانية، بما يحقق الانضباط ويرفع جودة حياة المواطنين داخل المدن الجديدة.

وتابعت وزيرة الإسكان جهود أجهزة مدن 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والقطاعين الأول والثالث بالساحل الشمالي الغربي، في تنفيذ حملات إزالة التعديات والمخالفات والحد من الظواهر العشوائية.

وفي مدينة 6 أكتوبر، نفذ الجهاز حملة مكبرة بالحي الأول، أزال خلالها مخالفات تحويل وحدات سكنية إلى أنشطة تجارية، وطبق 10 قرارات إزالة بالشارع الفاصل بين المجاورات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

وذكر المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز نفذ حملة مسائية مكثفة بالقطاع الشمالي بمحيط محور جمال عبد الناصر ومنطقة الـ60 عمارة لإزالة الإشغالات والتعديات، أخلت الشوارع والمحاور الرئيسية أمام المواطنين وحركة المشاة، وتحفظت على مركبات مخالفة وأدوات ضبطتها الحملة.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، ذكر المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية المدينة، أن الحملات ضبطت مركبات مخالفة، ورصدت ثلاث حالات تحويل وحدات سكنية إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أن الحملات أزالت الاستحواذات غير القانونية بمنطقة النخيل (1) بدهشور، ونفذت إزالات فورية لمخالفات بنائية بمنطقة حدائق الياسمين بالمنطقة الرابعة "ابني بيتك"، شملت إزالة حوائط الردود الخلفية المخالفة، وشدة خشبية مخالفة، بجانب إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص، وإيقاف أعمال إنشائية مخالفة للاشتراطات التنظيمية بعدد من قطع الأراضي.

وفي الساحل الشمالي الغربي، أشار المهندس أيمن عبد التواب، رئيس جهاز تنمية القطاع الثالث، إلى تنفيذ حملة بمنطقة الأبيض قبلي بمدينة مرسى مطروح، نفذت 13 قرار إزالة لمنشآت ومبانٍ مخالفة.

كما أعلن المهندس أحمد حسن قاسم، رئيس جهاز تنمية القطاع الأول، إزالة 8 حالات تعد ومخالفة على أراضي الدولة الواقعة تحت ولاية الجهاز.