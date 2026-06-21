آمال ماهر ترد على الشائعات بـ«سيلفي» مع جمهورها في باريس

أحيت المطربة آمال ماهر، مساء السبت الماضي، حفلا غنائيا كامل العدد، على مسرح كازينو دو باريس في العاصمة الفرنسية باريس، بقيادة المايسترو محمد الموجي، حيث شهد الحفل حضور جماهيري كبير، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة معبرين عن سعادتهم الكبيرة بالحفل.

وغنت آمال، مع الجمهور أغنية "سيدي منصور" للمطرب التونسي صابر الرباعي، وتفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة، وأهدتها له بعد انتشار شائعة اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حرصت آمال على تقديم عدد من الأغاني تلبية لرغبة الجمهور خارج برنامج الحفل، لتغني معهم بصوتها فقط دون فرقتها الموسيقية.

وأعربت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته حفلتها في باريس، مؤكدة أن الحضور الجماهيري كان ضخماً للغاية وفاق توقعاتها، قائلة، إنها شعرت بسعادة غامرة وتعتبر ذلك من فضل الله وتوفيقه.

وأضافت آمال في تصريحات لـ"الشروق"، أنها شعرت وكأنها تغني وسط جمهورها في مصر وليس في فرنسا، موضحة أنها أحست بأنها بين أهلها ومحبيها، ولم تشعر بأي غربة، كما كشفت أنها لبّت رغبات الجمهور خلال الحفل، وقدمت بعض الأغنيات دون مرافقة الفرقة الموسيقية، لأنها لا تحب أن تخيب أمل أي شخص يتمنى سماع أغنية في حفلاتها.

وقبل ختام الحفل، حرصت آمال ماهر على التقاط صورة سيلفي مع جمهورها، وقالت مازحة: "عايزة أخد صورة معاكم عشان الكراسي الفاضية اللي بيقولوا عليها"، موجهة الشكر للحضور على دعمهم ومؤكدة أنها لا تلتفت إلى ما وصفته بالشائعات أو التغطيات الصحفية المغرضة التي تروج لمعلومات غير صحيحة.

وأكدت آمال ماهر، أنه لا يوجد أي اختلاف يُذكر بين حفلتها هولندا التي أقامته في مدينة اوترخت يوم الجمعة الماضي، وحفلتها في العاصمة الفرنسية باريس من حيث النجاح والتفاعل الجماهيري، مشيرة إلى أن الفارق الوحيد كان في كِبر حجم مسرح باريس وارتفاع عدد الحضور.

وكانت آمال، قد أحيت حفلًا في هولندا، على مسرح تيفولي فريدن بيرج، بقيادة المايسترو محمد الموجي، وحملت علم مصر أثناء تقديم أغنيتها "طوبة فوق طوبة".

وخلال الحفل، قدمت آمال ماهر، عددًا من أغانيها الخاصة، وتفاعل معها الجمهور بحفاوة شديدة، واستقبلوها بـ"الزغاريد"، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم، وهتف عدد من الجمهور: "يا آمال إنتِ صوت مصر تاني وتالت".

وأهدت فتاة بوكيه ورد للمطربة آمال ماهر، إذ عبرت آمال عن امتنانها لهذه المشاعر الطيبة، وأهدت الورد إلى جمهور حفلها في هولندا.

وكانت قد انتشرت شائعات كثيرة مجهولة المصدر عن إلغاء حفلي آمال ماهر، بعد أيام معدودة من إعلانها عن الحفلات؛ بسبب ضعف الإقبال الجماهيري، وهو ما نفته آمال ماهر من خلال نشر مواعيد حفلاتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.