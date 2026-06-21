الرئيس الإيراني: بنود نص التفاهم مع واشنطن لصالحنا

• و6 مليارات دولار مجمدة في قطر ستعود إلينا، بحسب بزشكيان

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن البنود الواردة في نص التفاهم المبرم مع الولايات المتحدة تصب في مصلحة بلاده، مؤكدا أن أموال إيران المجمدة في قطر، والبالغة 6 مليارات دولار، ستعود إلى الخزينة الإيرانية مع انطلاق المسار التفاوضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الإيراني، الأحد، خلال مشاركته في أعمال "الندوة الـ33 للسياسات النقدية والمصرفية"، والتي عُقدت بالعاصمة طهران.

وأوضح بزشكيان في كلمته قائلا إن "بنود نص التفاهم مع الولايات المتحدة هي لصالح بلادنا، ومع بدء العملية التفاوضية اليوم، فإن أموالنا البالغة 6 مليارات دولار والمجمدة في قطر ستعود إلينا".

وأشار إلى أن المطلب الوحيد للولايات المتحدة يتلخص في "عدم امتلاك إيران لقنبلة نووية"، لافتا إلى أن هذا الأمر تم تأكيده مرارا وتكرارا من قِبل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، ومشددا على أن حيازة السلاح النووي هي مسألة خارج تطلعات وإرادة طهران بالأساس.

يُذكر أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران كانت قد تسببت في تجميد عوائد مبيعات النفط الإيراني في بنوك عدة دول، في وقت تضع فيه الحكومة الإيرانية ملفات رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة على رأس أولويات مفاوضاتها مع واشنطن.

- تحذير من احتجاجات شعبية جراء الأزمة الاقتصادية

وخلال مشاركته في فعالية أخرى بالعاصمة طهران إحياء للذكرى السنوية الـ45 لوفاة وزير الدفاع الأسبق مصطفى شمران، شدد بزشكيان على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان الوحدة والتلاحم الاجتماعي في إيران.

واعتبر بزشكيان أن وحدة الصف الداخلي هي السلاح الأقوى الذي أجبر واشنطن على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، موضحا: "العدو لم يكن يؤمن بإمكانية تحقيق الوحدة والتضامن بين أبناء شعبنا، لكن تماسكنا الاجتماعي هو ما أجبر الولايات المتحدة على التفاوض، وقوتنا الكبرى تكمن في وحدة شعبنا".

وفي لفتة صريحة تعكس عمق الأزمة المعيشية، أقر الرئيس الإيراني بمعاناة المواطنين جراء الضغوط الاقتصادية، معربا عن مخاوفه من تدهور الأوضاع الاجتماعية.

وقال: "إنني قلق من عدم القدرة على إرضاء الشعب، وخروج المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج".

وشدد بزشكيان بالتأكيد على التزامه الكامل بالعمل على حل المشكلات المعيشية والاقتصادية التي تواجه المواطنين، مشددا على أن هذه المسؤولية تقع على عاتقه كرئيس للبلاد.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.