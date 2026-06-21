قطر تعلن انطلاق الاجتماع الأول في بورغنشتوك بمشاركة إيران وأمريكا وباكستان

أعلنت دولة قطر، بصفتها وسيطًا، عن انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، معربةً عن تطلعها إلى أن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج كافة الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم.

وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي جوانب مذكرة التفاهم كافة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تُعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولًا إلى إبرام الاتفاق النهائي، بما يعكس التزام جميع الأطراف بالمضي قدمًا في العملية التفاوضية بحسن نية، وبهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.

وأكد أن دولة قطر ستواصل، بصفتها إحدى الدول الوسيطة، العمل مع جمهورية باكستان الإسلامية وكل الأطراف المعنية، لتهيئة بيئة إيجابية تُمكّن المفاوضات من تحقيق أهدافها، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة النزاعات وتسوية الخلافات.

وأعرب عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي تضطلع به جمهورية باكستان الإسلامية شريكًا ووسيطًا في هذا المسار، مثمنًا تعاونها الوثيق وجهودها في دعم العملية التفاوضية، كما أعرب عن تقدير دولة قطر لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالحلول الدبلوماسية، وللدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسائر الدول الشقيقة والصديقة، بما أسهم في تهيئة الظروف المواتية لدفع هذا المسار إلى الأمام.

وجدد الدكتور الأنصاري، تأكيد دولة قطر دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي يعزز السلام المستدام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.