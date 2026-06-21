السودان: قتيل و5 جرحى جراء استهداف الدعم السريع محطة وقود في ولاية النيل الأبيض

أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين، جراء قصف ممنهج للدعم السريع بالطيران المسير لمحطة وقود صباح اليوم، بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.

وأشارت الشبكة في بيان، مساء اليوم، إلى استهداف الدعم السريع لمدينتي أم روابة والرهد بولاية شمال كردفان، في هجمات متعمدة على مناطق مدنية خالية من الوجود العسكري.

وأكدت الشبكة أن استمرار استهداف المنشآت والأعيان المدنية يمثل انتهاكًا خطيرًا، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وجددت دعوتها إلى المجتمع الدولي والمنظمات المختصة بضرورة الضغط على قيادات الدعم السريع لحماية المدنيين والمرافق الخدمية والطبية، ووقف استهداف المناطق السكنية والأسواق، مؤكدة مواصلتها رصد الانتهاكات وتوثيق آثار الحرب على المواطنين والخدمات الصحية.

وفي سياق متصل، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس السبت، من احتمال وقوع فظائع وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، مع تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية نحو مدينة الأبيض في ولاية كردفان.

ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة، التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان.

جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي على الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء.

وحذر من تكرار الفظائع التي تم تسجيلها خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور أواخر العام الماضي. وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أكثر من 6000 شخص قتلوا في المدينة خلال ثلاثة أيام.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح أكثر من 11.5 مليون شخص بسبب القتال، بينما يواجه نصف سكان السودان شبه الجوع.