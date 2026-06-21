هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسئولين الإيرانيين بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال مراسل قناة «فوكس نيوز» تيري ينجيست، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «ترامب تحدث مع الإيرانيين ليلًا، محذرًا إياهم من إغلاق مضيق هرمز».

وأضاف: «صرح ترامب أنه قال للمسئولين الإيرانيين: (إذا أغلقتموه، فلن يبقى لكم بلد. ولن تتمكنوا حتى من العودة إلى بلدكم اللعين)».

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية قولها، إن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا.

وأشارت المصادر إلى أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري لن تصدر أي تصاريح لعبور القطع البحرية والسفن حتى إشعار آخر.

وكانت القوات البحرية للحرس الثوري قد أغلقت مضيق هرمز، يوم السبت، بسبب ما وصفته بـ«الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وانتهاك مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة».

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن النظام الإيراني لا يفرض سيطرته على مضيق هرمز.

وقالت في بيان إن «حركة السفن التجارية في مضيق هرمز ازدادت يوم 20 يونيو (السبت)، مع استمرار القوات الأمريكية في عملياتها بالمنطقة لدعم حرية الملاحة».

وأضافت: «بقي المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي قائما، السبت، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، ناقلة كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية».

وفي السياق ذاته، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، أنه «لا يوجد دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز».

كما قال مسئول عسكري أمريكي بارز لموقع «أكسيوس»، إن الجيش الأمريكي لا يزال لا يرى أي تحركات عسكرية إيرانية على الأرض تعكس احتمال إغلاق المضيق.