فانس: الشرق الأوسط يمر بمرحلة تحول حاسمة حيث يمكنه إما أن يبدأ صفحة جديدة أو يعود إلى النهج القديم

قال نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس الذى يحضر محادثات أمريكية إيرانية بسويسرا إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة تحول حاسمة، حيث يمكنه إما أن يبدأ صفحة جديدة أو يعود إلى "النهج القديم".

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولون إيرانيون كبار قد وصلوا إلى سويسرا، اليوم الأحد، لبدء مفاوضات رسمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز اتفاق مؤقت هش لإنهاء الحرب في إيران، وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وذكر فانس في تصريحات مقتضبة مع انطلاق المحادثات، التي أُطلق عليها اسم "قمة بحيرة لوسيرن" أن: "السؤال المطروح أمامنا الآن هو إلى أي مدى يمكننا أن ننجز معا أكثر مما حققناه حتى الآن؟ وهل يمكننا بدء صفحة جديدة؟"

وأضاف: "هل يمكننا تغيير العلاقات في الشرق الأوسط بشكل دائم، أم نعود إلى الطريقة القديمة في إدارة الأمور، وهو ما لا نفضله، لكنه بالتأكيد أمر قد يحدث."