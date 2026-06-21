الرئيس الإيراني: نتنياهو أول المعارضين للمفاوضات لانه لا يريد الاستقرار للمنطقة

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو "أول المعارضين للمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن" بهدف انهاء الحرب في المنطقة، لانه "لا يريد لهذه المنطقة الاستقرار أبدا".

وفي تصريح نقلته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) له، اليوم الاحد، خلال ترأسه ملتقى وطنيا بعنوان "السياسات المالية والمصرفية"، وفي إشارة الى النتائج المترتبة على المفاوضات، تطلع رئيس الجمهورية للافراج عن الاصول الايرانية بما في ذلك 6 مليارات دولار مجمدة في قطر.

وفي جانب آخر من تصريحاته،أشار بزشكيان إلى فتوى قائد الثورة الاسلامية، اية الله السيد علي الخامنئي، الصادرة قبل سنوات عديدة بتحريم امتلاك الاسلحة النووية، وأكد أن إيران "لا تنوي انتاج هذا النوع من السلاح اطلاقا، وسبق ان اكدت على ذلك مرارا وليس بموضوع جديد".