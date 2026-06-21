3 شهداء وإصابات بتجدد خروقات الاحتلال في غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، الأحد، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية، استهدف ساحة مدرسة بمدينة غزة وتجمعا للمواطنين في خان يونس، مع مواصلة خروقات الاحتلال لوقف النار في القطاع.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، بارتقاء شهيد وطفلة وإصابة عدد من المواطنين بعدما قصفت طائرات الاحتلال مساء اليوم، مجموعة مواطنين قرب صالة دريم بالاس غرب خان يونس.

وقبل ذلك، قال مصدر محلي، إن مواطنًا استشهد، وأصيب آخرون، باستهداف مسيرة إسرائيلية، لساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة.

إلى ذلك، أطلقت آليات الاحتلال الاسرائيلي، النيران المكثفة تجاه مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد أمس 9 مواطنين، منهم صحفي، في سلسلة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال بمختلف أنحاء القطاع.

ووفق وزارة الصحة؛ فإن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1022 شهيدا، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 3249، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 784.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 73,032، وعدد المصابين إلى 173,357.