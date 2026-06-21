استطلاع رأي: نحو 92% من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران هي المنتصرة في الحرب

خلص استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية ونُشر اليوم الأحد إلى أن أغلبية ساحقة تقدر بـ 92% من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران خرجت منتصرة من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير الماضي.

ووفقا للاستطلاع، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع معهد اجام، فإن 83% يعتقدون أن الحرب أضعفت الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل، في حين وصف 86% تداعيات الحرب بالسلبية.

وقال نحو 73% من المشاركين إنهم لا يصدقون ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل حققت مكاسب ضخمة وقضت على تهديد وجودي، في حين قال 88% إن إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها أو حققت بعض منها فقط.

وفيما يتعلق بأداء نتيناهو، صنف 56% أداءه في التعامل مع الحرب بالضعيف أو الفاشل.

وقد شمل الاستطلاع 3644 إسرائيليا ممن يبلغون من العمر 17 عاما فأكثر، وتم إجراؤه ما بين 17 و 20 يونيو الجاري.