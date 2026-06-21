متحدث الحكومة العراقية: لا نتبنى الذهاب إلى الاقتراض الخارجي

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أكدت الحكومة العراقية اليوم الأحد أنها لا تتبنى الذهاب إلى الاقتراض الخارجي .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي ، في تصريح صحفي اليوم ، إن الحكومة "لديها حلولا لمعالجة الأزمة المالية".

وأضاف أن وزارة النفط العراقية تتبنى خطة مدروسة لإيجاد بدائل ممكنة لضخ النفط العراقي عبر تركيا وسوريا ، كاشفا عن إعطاء ضمانات للشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.

وأكد العبودي أن الحكومة العراقية جاهزة لاستئناف تصدير النفط الخام عير مضيق هرمز والعودة لمرحلة ماقبل الأزمة .