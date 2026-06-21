ترامب: المفاوضون الإيرانيون لن يعودوا إلى بلادهم إذا أغلقت طهران مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضين الإيرانيين لن يعودوا إلى بلادهم إذا أغلقت طهران مضيق هرمز.

ونقل مراسل قناة «فوكس نيوز» تيري ينجيست، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، عن ترامب تهديده بـ«قصف إيران بشدة»، إذا استمرت في غلق المضيق.

ولفت إلى أن ترامب أخبره أن الولايات المتحدة قد تصبح «الحارس الأمين» لمضيق هرمز، وتستحوذ على 20% من النفط.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحاته للقناة: «قد نسيطر على المضيق إذا لزم الأمر. سأدمرهم تدميرًا كاملًا.. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسنفرض عليهم رسوم العبور».

وكانت القوات البحرية للحرس الثوري قد أغلقت مضيق هرمز، يوم السبت، بسبب ما وصفته بـ«الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وانتهاك مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة».

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن النظام الإيراني لا يفرض سيطرته على مضيق هرمز.

وقالت في بيان إن «حركة السفن التجارية في مضيق هرمز ازدادت يوم 20 يونيو (السبت)، مع استمرار القوات الأمريكية في عملياتها بالمنطقة لدعم حرية الملاحة».

وأضافت: «بقي المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي قائما، السبت، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، ناقلة كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية».

وفي السياق ذاته، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، أنه «لا يوجد دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز».

كما قال مسئول عسكري أمريكي بارز لموقع «أكسيوس»، إن الجيش الأمريكي لا يزال لا يرى أي تحركات عسكرية إيرانية على الأرض تعكس احتمال إغلاق المضيق.