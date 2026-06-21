تأجيل محاكمة عصابة تخصصت في جلب والاتجار في المخدرات بالعجوزة لـ30 سبتمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص مصريين و 19 آخرين يحملون جنسيات مختلفة، تخصص نشاطهم الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة العجوز، لـ30 سبتمبر، للطلبات والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران و خالد محمد الشناوي، و هاني صبري، وأمانة سر خالد شعبان ورأفت عبد التواب.

وخلال جلسة المحاكمة طلب المحامي عبد الناصر فايد، دفاع أحد المتهمين استدعاء شهود الإثبات في القضية، وإحضار دفاتر أحوال ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

كما تقدم الدفاع لهيئة المحكمة فلاشات تثبت أن واقعة القبض على المتهمين كانت قبل صدور إذن النيابة العامة، وطلب عرض الفلاشة على الهيئة الوطنية للإعلام، وطلب بإخلاء سبيل المتهمين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1133 لسنة 2026جنايات العجوزة، للمتهمين 3 أشخاص مصريين، و19 آخرين يحملون جنسيات مختلفة، تهمة تأليف وآخرون مجهولون؛ تشكيلا عصابيا يتزعمه الأول "عمار" والثاني " تمسيجل" والثالث" محمد" والحادي والعشرون "إبراهيم" تخصص غرضه الإتجار في الجواهر والعقاقير المخدرة" الميثامفيتامين، الميثامفيتامين أستيلاتيد "أحد مشتقات الفينيتيل امين"، الحشيش، البريج بالين".

وتابعت التحقيقات أن المتهمين جلبوا وآخرون مجهولون؛ جواهر وعقاقير مخدرة "الميثامفيتامين، الميثامفيتامين أستيلاتيد أحد مشتقات الفينيتيل امين". الحشيش البريجابالين" إلى داخل البلاد قبل الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون جواهر "الميثامفيتامين، الميثامفيتامين أستيلاتيد "أحد مشتقات الفينيتيل امين"، الحشيش" المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا عقار مخدر "البريجابالين" بقصد الإتجار، بينما وجهت للمتهم الحادي والعشرون تهمة حيازة طائرة محركة لاسلكية "درون" قبل الحصول علي تصريح من الجهة المختصة.

وأوضحت التحقيات أن المتهمين الأول، والثالث والرابع والعاشرة، والحادية عشر والثانية عشر، والثالثة عشر، والثامنة عشر، والتاسع عشر حازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين " لامفيتامين، الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.