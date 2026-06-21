سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستعد خشبة قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون في العجوزة، لافتتاح عروض مسرحية "لحظة واحدة"، والذي يرفع عنه الستار في الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

والعرض من تأليف وإخراج يوسف مراد منير، وبطولة الفنانين ماجدة منير وإسلام شوقي، ومن إنتاج مركز الهناجر للفنون بقيادة المخرج شادي سرور، ضمن خطة قطاع المسرح برئاسة الدكتور الدكتور أيمن الشيوي.

وتقام عروضه في إطار التعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنان تامر عبد المنعم.

ومسرحية "لحظة واحدة" تنتمي للمسرح الاستعراضي، ويشارك في موسيقى العرض عازفة البيانو روميساء خالد، مع العازفان مصطفى كرم ووديع أديب.

وقام بتصميم وتنفيذ الأزياء الفنان محمد شاكر، واستعراضات محمد بيلا، ويضم فريق الإخراج كل من نيرة خليل، وعبادة هاني، ودينا خطاب، والمخرج المنفذ محمود جاد.