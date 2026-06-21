تسنيم: الوفد الإيراني رفض الصورة الجماعية مع الوفد الأمريكي

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نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني، أن الوفد رفض المشاركة في صورة جماعية مع وفد أمريكا خلال الاجتماع الرباعي.

وأضافت الوكالة نقلا المصدر المقرب من الفريق المفاوض الإيراني، أن مضيق هرمز لن يفتح دون كبح جماح إسرائيل في لبنان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم.

وأضاف ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.

وأشار إلى أن أمريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط.

وتابع: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك".