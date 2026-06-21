5 أرقام تاريخية تترقب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026

يدخل منتخب مصر مواجهة نيوزيلندا بطموحات كبيرة تتجاوز حصد النقاط الثلاث، إذ يطمح الفراعنة لتحقيق عدة أرقام تاريخية خلال المباراة المقررة فجر الاثنين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام بلجيكا، في لقاء قدم خلاله أداءً مميزًا وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروجه منتصرًا.

ويأمل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في استغلال مواجهة نيوزيلندا لتحقيق خمسة إنجازات تاريخية، أبرزها تسجيل أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم.

أول انتصار في تاريخ المونديال

يتطلع الفراعنة لتحقيق أول فوز لهم في نهائيات كأس العالم، بعدما شارك المنتخب في نسخ 1934 و1990 و2018 دون أن ينجح في تحقيق أي انتصار. وخاض منتخب مصر 9 مباريات بالمونديال حتى الآن، انتهت إحداها بالتعادل أمام بلجيكا في النسخة الحالية.

الاقتراب من التأهل التاريخي

كما يسعى المنتخب المصري للاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه. فالفوز على نيوزيلندا سيرفع رصيد الفراعنة إلى 4 نقاط، ما يعزز حظوظهم قبل مواجهة إيران في الجولة الأخيرة.

صلاح يبحث عن الصدارة التاريخية

ويترقب محمد صلاح فرصة كتابة اسمه منفردًا في صدارة هدافي مصر بكأس العالم، إذ يمتلك هدفين بالتساوي مع عبدالرحمن فوزي. وفي حال هز شباك نيوزيلندا، سيصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في المونديال.

إمام عاشور يطارد رقم عبدالرحمن فوزي

من جانبه، يسعى إمام عاشور لمعادلة رقم عبدالرحمن فوزي بعدما سجل هدف مصر الوحيد أمام بلجيكا في الجولة الأولى. وسيصل لاعب الوسط إلى هدفه الثاني في كأس العالم حال التسجيل أمام نيوزيلندا.

شباك نظيفة للمرة الثانية

ويأمل منتخب مصر أيضًا في الخروج بشباك نظيفة للمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاته بالمونديال. وكان الإنجاز الوحيد تحقق أمام إيرلندا في نسخة 1990، عندما حافظ الحارس أحمد شوبير على نظافة شباكه، فيما يتطلع مصطفى شوبير لتكرار هذا الإنجاز بعد 36 عامًا.