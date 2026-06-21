 تعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي

بغداد (د ب ا)
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 7:30 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 7:30 م

قرر رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، تعيين نزار ناصر محافظا جديدا للبنك المركزي العراقي خلفا للمحافظ السابق علي العلاق.

وشدد الزيدي خلال مراسم تولي المحافظ الجديد منصبه على "أهمية المضي ببرامج الإصلاح المصرفي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي، ويوفر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة لتعزيز التنمية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد ضرورة مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم وتطبيق المعايير الدولية في تنفيذ السياسات المالية.

كما أكد أهمية استكمال البرامج الاستراتيجية التي تعزز الأداء المؤسسي وتدعم الاستقرار المالي والمصرفي في العراق.

وأثنى رئيس الحكومة على الجهود التي قدمها علي العلاق المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي خلال توليه المسئولية، ووجه بتكليفه بمهام مستشار رئيس الحكومة للشئون الاقتصادية.

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