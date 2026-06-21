أعربت مصادر الشرطة اليابانية، عن اعتقادها بأن سبب الحريق الذي اندلع أمس الأول الجمعة في مدرسة ابتدائية بحي كيتا في طوكيو كان عرضيا، دون أي تورط من طرف خارجي.

كما تبين أن مدفأة كهربائية وعددا من أجهزة تدوير الهواء كانت موضوعة في غرفة تحضير الموسيقى، أو غرفة تخزين الآلات الموسيقية، في الطابق الرابع من مبنى المدرسة، وهو المكان الذي يعتقد أن الحريق بدأ فيه، بحسب مصادر في إدارة شرطة طوكيو العاصمة بحسب وكالة "جيجي برس" اليابانية اليوم الأحد .

وتجري إدارة شرطة طوكيو بالتعاون مع إدارة الإطفاء في طوكيو معاينة ميدانية في مدرسة تاكينوجاوا دايسان الابتدائية لتحديد السبب الدقيق للحريق، الذي أسفر عن إصابة 11 شخصا، معظمهم من الأطفال.

ووفقا للمصادر، كانت المدفأة موصولة بمقبس كهربائي في ذلك الوقت.

اندلع الحريق حوالي الساعة 11 صباحا يوم الجمعة، وأتى على نحو 200 متر مربع، بما في ذلك غرفة تحضير الموسيقى وقاعة الموسيقى المجاورة. وتم إجلاء الطلاب عبر النوافذ إلى خارج موقع الحريق ثم أنقذهم رجال الإطفاء لاحقا.