الوفد الإيراني في سويسرا يقدم احتجاجا رسميا بعد تهديدات ترامب

قدم الوفد الإيراني المشارك حاليا في محادثات مع الولايات المتحدة بسويسرا، احتجاجا رسميا بعد تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الوفد.

وذكرت قناة "برس تي في"، الإيرانية الرسمية في منشور على منصة "إكس" أن "الوفد الإيراني قدم احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي، وهو يدرس حاليًا الخيارات المتاحة للرد المناسب على تهديدات ترامب اللفظية الأخيرة".

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع قناة "فوكس نيوز" في وقت سابق اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قد "تسيطر" على مضيق هرمز إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما هدد الوفد الإيراني الموجود في سويسرا.

وقال ترامب للمسئولين الإيرانيين: "إذا أغلقتموه (مضيق هرمز)، فلن يبقى لكم بلد. ولن تتمكنوا حتى من العودة إلى بلدكم اللعين".

وأضاف: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك"، موضحا أنه "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز".

وتابع ترامب أن "مذكرة التفاهم مجرد تمديد لوقف إطلاق النار وليست اتفاقا نهائيا"، مشيرا إلى أنه "احتفظ بخيارات متعددة إذا لم يقدم الإيرانيون التزامات جادة على طاولة المفاوضات".