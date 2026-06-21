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تطلق أكاديمية الفنون، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، أولى عروض "ميكرو تياترو"، عبر تقديم باقة من الأعمال المسرحية التي تعتمد على هذا القالب الفني الإبداعي.

وتتضمن الانطلاقة الأولى عروض مسرحيات "السؤال الأخير" للكاتب نانشو نوبو، ترجمة الدكتورة نبيلة حسن وإخراج شادي عليوة، تليها مسرحية "من فضلك" للكاتب مارك إيخيسيا، ترجمة الدكتورة نبيلة حسن وإخراج تغريد عبد الرحمن.

وتعكس هذه العروض توجه الأكاديمية نحو تقديم تجارب مسرحية تفاعلية ومبتكرة تُثري المشهد الثقافي، وتتيح مساحات إبداعية جديدة لصناع المسرح والجمهور على حد سواء.