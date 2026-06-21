التلفزيون الإيراني: جلسة المحادثات الأولى مع أمريكا بسويسرا استغرقت 80 دقيقة

- الجلسة تناولت مذكرة التفاهم بالتركيز على الوضع في لبنان.. ولم تتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأنه لم يتم إجراء أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا.

وتناولت الجلسة الأولى، التي استمرت 80 دقيقة، مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في لبنان، بحسب ما ذكرته الهيئة.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم الأحد، المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، بهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي لوقف الحرب.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، حيث تلعب الدوحة دور الوساطة، "انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، وإيران، والدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان".

ووصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي يرأس الوفد الأمريكي، المحادثات بأنها "تاريخية" مع بدء الأطراف المتحاربة مفاوضات مباشرة رسمية.

وقال دي فانس: "السؤال المطروح أمامنا الآن هو: ما الذي يمكننا تحقيقه معًا؟ هل يمكننا طي صفحة الماضي؟".

وأضاف: "لقد أحرزنا بالفعل تقدمًا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وأتوقع أن نحرز مزيدا من التقدم في الساعات المقبلة"، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

لكن طبيعة المفاوضات المتوترة بين الطرفين - اللذين يكتنفهما انعدام ثقة متبادل عميق بعد ما يقرب من نصف قرن من العداء - تجلت بوضوح عندما رفض الوفد الإيراني الظهور لالتقاط صورة تذكارية مع نظيره الأمريكي في بداية المحادثات الرسمية.

ودخل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قاعة المحادثات لفترة وجيزة، وقام بتحية القادة الباكستانيين ثم غادر.

وبعد حوالي 15 دقيقة، دخل الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين ورئيس البرلمان الإيراني، إلى القاعة بعدما طُلب من الصحافة المغادرة.