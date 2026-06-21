رويترز عن مصدر إيراني: المحادثات مع الولايات المتحدة بسويسرا توقفت مؤقتا لكنها لم تنته

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قال مصدر إيراني، إن المحادثات بين طهران وواشنطن في سويسرا توقفت مؤقتا لكنها لم تنتهِ.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته الوكالة دون مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا فيما نقل التلفزيون الإيراني عن عضو في فريق التفاوض الإيراني، قوله إنه إذا لم تنتهِ الحرب في لبنان فلن تجري مفاوضات بشأن أي قضايا أخرى.

ولفت عضو فريق التفاوض إلى أن هناك إجراءات تنفيذية بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تمت بمشاركة الوفد القطري.

وكشف أنه تسنى إنجاز مسودة بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وقال إنه سيتم إصدار هذه الإعفاءات قريبًا.