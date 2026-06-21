استعاد منتخب إسبانيا توازنه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا عريضًا على السعودية بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على اللقاء منذ البداية، ونجح في حسم الأمور مبكرًا بتسجيل ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة، عبر لامين يامال وميكيل أويارزابال الذي أحرز ثنائية.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الإسباني الهدف الرابع بعد كرة حولها حسان تمبكتي بالخطأ في مرماه، ليؤكد "لا روخا" تفوقه ويحصد أول انتصار له في النسخة الحالية من المونديال.

وبهذا الفوز، رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 4 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الثامنة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة بعد خوض مباراتين.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد فوز إسبانيا على السعودية

1- إسبانيا: 4 نقاط من مباراتين.

2- أوروجواي: نقطة واحدة من مباراة واحدة.

3- السعودية: نقطة واحدة من مباراتين.

4- كاب فيردي: نقطة واحدة من مباراة واحدة.

وتتواصل منافسات المجموعة الثامنة بمواجهة أوروجواي وكاب فيردي، والتي سيكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.