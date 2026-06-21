الحزب الحاكم في إثيوبيا يحتفظ بالأغلبية البرلمانية في انتخابات شابها انعدام الأمن

احتفظ الحزب الحاكم في إثيوبيا، بالأغلبية الساحقة في البرلمان بعد الانتخابات التي أجريت في الأول من يونيو، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنت اليوم الأحد.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا إن حزب الازدهار الذي يتزعمه رئيس الوزراء أبي أحمد فاز بـ 438 مقعدا من أصل 501 في مجلس النواب.

ومن المتوقع أن ينعقد البرلمان الجديد في أكتوبر لإعادة انتخاب أبي لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

وشابت الانتخابات حملة قمع ضد المعارضة. وقالت هيئة الانتخابات إن انعدام الأمن في منطقتي أوروميا وأمهرة أدى إلى فشل 143 مركز اقتراع في فتح أبوابها.

وكان القتال بين جماعة فانو المسلحة والحكومة الاتحادية في أمهرة، ومتمردي جيش تحرير أورومو في أوروميا، هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار حيث تسعى الحكومة إلى نزع سلاح الجماعات.

وبلغت نسبة المشاركة 94% وقالت الهيئة إن أكثر من 50 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان إثيوبيا المقدر بنحو 130 مليون نسمة، تم تسجيلهم للتصويت.