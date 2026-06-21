حزب الله يرفض التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر: يزيد المخاطر على البلد واستقراره

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جدد حزب الله، معارضته لجولات التفاوض المباشرة التي يُجريها الوفد اللبناني مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن.

وقال حزب الله في بيان، اليوم الأحد، إن "مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر تنفيذ لأمر اليوم الذي تُصدره الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية، التي تُلبّي متفردة بقرارها وبمعزل، مخالفة للميثاق والدستور والقوانين"، وفق وكالة سند.

وأضاف أن السلطة اللبنانية المفاوضة "تستجيب لما تعمل له أمريكا وإسرائيل في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته".

وتابع: "ليس مأمولًا على الإطلاق أي خير ينجم عن هذه المفاوضات التصالحية، لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام".

وندد حزب الله، بـ"الوظيفة التعطيلية" لنهج التفاوض المباشر مع الاحتلال، مؤكدًا أنها "تشكل عثرة في مواجهة مشروع العدو وجهود الميدان المقاوم والتضحيات الكبيرة لشعب لبنان".

ودعا حزب الله، السلطة في لبنان إلى "تثمير تضحيات الشعب" والضغط بأوراق القوة (التي أوجدتها المقاومة)، لتحقيق انسحاب كامل وغير مشروط من الأرض اللبنانية.

تُعقد جولات من المحادثات الدبلوماسية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة واشنطن، وتهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة.

وتتركز النقاشات، حول تفعيل آليات "التحرك مقابل التحرك" لتطبيق الترتيبات الأمنية وضبط الحدود.

وتستعد العاصمة الأمريكية "واشنطن" لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات السياسية والأمنية المباشرة بين بيروت وتل أبيب بين 23 و25 يونيو الجاري برعاية أمريكية.