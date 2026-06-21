قاليباف من سويسرا: لا نأخذ تهديدات الأمريكيين على محمل الجد إطلاقا

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، أن طهران لا تأخذ تهديدات واشنطن على محمل الجد، معتبرا أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفد التفاوض الإيراني في سويسرا يعكس حالة من اليأس.

وقال قاليباف في منشور على منصة "إكس": "ألا يفكرون ولو للحظة أنه لو نجحت تهديداتهم، لما وصلوا إلى هذا المستوى من اليأس؟".

وتابع: "لا نأخذ تهديدات الأمريكيين على محمل الجد إطلاقا. من الأفضل لهم أن ينتبهوا لكلماتهم. قواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة"

ومضى قائلا: "مهما كثرت أقوالهم (الأمريكيين)، فنحن من سيتخذ الإجراءات".

وذكرت قناة "برس تي في"، الإيرانية الرسمية في منشور على منصة "إكس" أن "الوفد الإيراني قدم احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي، وهو يدرس حاليًا الخيارات المتاحة للرد المناسب على تهديدات ترامب اللفظية الأخيرة".

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع قناة "فوكس نيوز" في وقت سابق اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قد "تسيطر" على مضيق هرمز إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما هدد الوفد الإيراني الموجود في سويسرا.

وقال ترامب للمسئولين الإيرانيين: "إذا أغلقتموه (مضيق هرمز)، فلن يبقى لكم بلد. ولن تتمكنوا حتى من العودة إلى بلدكم اللعين".

وأضاف: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك"، موضحا أنه "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز".

وتابع ترامب أن "مذكرة التفاهم مجرد تمديد لوقف إطلاق النار وليست اتفاقا نهائيا"، مشيرا إلى أنه "احتفظ بخيارات متعددة إذا لم يقدم الإيرانيون التزامات جادة على طاولة المفاوضات".