الكولومبيون يصوتون في جولة إعادة لانتخابات الرئاسة بين مرشح محافظ من خارج النخبة وآخر تقدمي

يصوت الناخبون، المنقسمون بشدة، في كولومبيا اليوم الأحد، لاختيار رئيس البلاد المقبل في جولة إعادة للانتخابات، حيث يتنافس مرشح تقدمي أمام آخر محافظ من خارج النخبة السياسية، بينما يستغل كلا المرشحين مخاوف المواطنين من تجدد الصراع الداخلي في البلاد.

وسيختار الناخبون بين أبيلاردو دي لا إسبرييلا، رجل الأعمال والمحامي، وإيفان سيبيدا، السيناتور وحليف الحركة السياسية للرئيس المنتهية ولايته، جوستافو بيترو، أول زعيم يساري للبلاد.

وكان المرشحان قد فازا على تسعة منافسين آخرين في الانتخابات التي أجريت في 31 مايو الماضي.

ويطرح كلاهما استراتيجيات يقولان إنها ستمنع البلاد من التعرض للعنف الوحشي المستمر، مثل تفجيرات السيارات، وحوادث الخطف والاختفاء القسري والتهجير القسري، التي عانى منها الكولومبيون خلال العقود الماضية.

ويطرح دي لا إسبرييلا نهجا متشددا في الحكم، وهو ما أكسبه تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتعهد سيبيدا بمواصلة جهود بيترو، بما في ذلك محاولات فتح حوار مع عدة جماعات مسلحة غير قانونية، حتى رغم أن تلك الجهود قد باءت بالفشل إلى حد كبير.

ويطرح المرشحان أيضا حلولا متباينة لأزمة النظام الصحي المتعثر في البلاد، وارتفاع الدين العام، والفساد المستشري.